de elmenni úgysem tudsz!

Nem, nem székelyföldi helyzetkép a 21. századból, hanem a rocktörténelem talán legtitokzatosabb, legtöbbet (félre)magyarázott dala legendás zárósorai:

“Relax,” said the night man

“We are programmed to receive

You can check out any time you like

But you can never leave!”Read More »Bármikor kicsekkolhatsz…